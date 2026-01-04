Calcio dilettanti – Coppa Mantova: Castellana e Castiglione non sbagliano

MANTOVA Non sono mancate le emozioni nelle gare di ieri di Coppa Mantova: vittoriose Castellana e Castiglione. I biancazzurri hanno piegato il Marmirolo di misura e hanno conquistato il primo posto nel rispettivo girone: dopo un primo tempo in totale equilibrio (e senza reti), dove si è registrata una traversa colpita da Gjinaj, nella ripresa le occasioni fioccano: al 52’ fuori di poco un pallonetto di Bia, su suggerimento di Poerio, al 68’ rovesciata di D’Ambrosio fuori di poco, due minuti dopo la rete decisiva di Secli, che sfrutta una frittata di Capucci e Errera: il portiere calcia addosso all’attaccante, che sigla l’1-0. Vince 2-1 il Castiglione all’esordio in Coppa, sullo Sporting Club: vantaggio dei goitesi con un colpo di testa di Forlani al 23’, che sfrutta un’incertezza del portiere Papa, pareggia al 32’ Roma che infila Ferri dopo una respinta difensiva sugli sviluppi di un corner. Al 42’ Tassi centra il palo dalla distanza. Il gol però è rinviato solo di 2’: sponda di Contratti per Mangili, che di testa insacca il gol del definitivo 2-1.