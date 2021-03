Calcio dilettanti – Eccellenza, boom di iscrizioni: ripartono in 33

Mantova L’Eccellenza sarà l’unica categoria dilettantistica regionale a ripartire, e questo si sapeva. Ma la notizia clamorosa di ieri è quella riguardante i numeri: ci si aspettava qualche ulteriore defezione, rispetto alle 24 società decise a riprendere il cammino. A sorpresa le compagini che scenderanno in campo per questo minicampionato primaverile sono diventate ben 33, oltre la metà delle 54 aventi diritto. Il format potrebbe essere ormai ufficiosamente definito: nelle intenzioni del Crl c’è la volontà di mantenere i 3 gironi e dunque un torneo formato da tre raggruppamenti da 11 squadre (e di sola andata a partire dal 28 marzo) sarebbe l’opzione più praticabile. Come già si sa, verrebbe promossa la vincitrice di ogni raggruppamento, nessuna retrocessione prevista né tra le partecipanti, né tra le società intenzionate a non ripartire. E forse proprio il blocco delle retrocessioni ha convinto diversi sodalizi di Eccellenza a cambiare idea, per riuscire, magari a dare spazio ai giovani o a sfruttare l’appendice da aprile a giugno per costruire il nucleo utile per l campionato successivo.

Nel Mantovano, come abbiamo già ampiamente scritto nelle scorse edizioni, la Governolese non riprenderà il cammino, mentre il Castiglione sarà ai nastri di partenza del “nuovo” girone C. Nulla da fare, invece, causa numeri troppo esigui di aderenti per la medesima categoria femminile e per i campionati di vertice del calcio a cinque maschile e femminile. Il comitato lombardo attende ora il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, cui parteciperà il presidente Carlo Tavecchio mercoledì 10 marzo e sottoporrà quindi il nuovo format alle società di Eccellenza, convocate in una conference call loro dedicata venerdì 12 marzo. Dopo il direttivo potrebbe esserci il via agli allenamenti da contatto, con la dichiarazione di interesse nazionale.

Possibile girone -Per il Castiglione, il girone da 11, utilizzando un criterio strettamente geografico, potrebbe vedere le bresciane Castegnato, Ciliverghe, Lumezzane e Prevalle, oltre alle bergamasche Lemine Almenno, Mapello, Valcalepio e Zingonia Verdellino. Con le cremonesi tutte out, potrebbero subentrare due delle lodigiane Codogno, Sant’Angelo e Sancolombano (exclave milanese nella provincia di Lodi). Oppure si opterà per le brianzole.

LE MAGNIFICHE 33

ACCADEMIAPAVESE PV

ALCIONE MILANO MI

ARDOR LAZZATE MB

ATLETICO CASTEGNATO BS

VOGHERESE PV

BASE 96 SEVESO MB

BRIANZA OLGINATESE LC

CALCIO CLUB MILANO MI

CASTANESE MI

CASTIGLIONE MN

CILIVERGHE MAZZANO BS

CITTA DI SANGIULIANO MI

GAVIRATE VA

LEMINE ALMENNO BG

LEON MB

LUCIANO MANARA LC

LUMEZZANE VGZ BS

MAPELLO BG

MILANO CITY MI

PAVIA PV

PONTELAMBRESE CO

PREVALLE BS

CODOGNO LO

SANCOLOMBANO MI

SANT’ANGELO LO

SESTESE VA

SETTIMO MILANESE MI

SPERANZA AGRATE MB

VALCALEPIO BG

VARESINA SPORT VA

VARZI VA

VERGIATESE VA

ZINGONIA VERDELLINO BG