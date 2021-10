Tennis tavolo Serie A1 femminile – PaninoLab, buona la prima: 4-2 al Quattro Mi

BAGNOLO SAN VITO La PaninoLab inizia positivamente il campionato di A1 superando a Bagnolo San Vito per 4-2 il Quattro Mori Cagliari. Subito avanti però le sarde con Dragoman per 3-2 su Voboreva (in foto), che vince 11-9, 11-7 secondo e terzo set, ma cede gli altri tre alla rumena. Un’altra rumena in cattedra nel secondo incontro: è Zaharia che regola facilmente Ferciug, dando il punto del pareggio alla propria squadra. Nel terzo Tian Jing alla fine ha la meglio per 3-1 su Plaian. Parte male, poi pareggia ma deve tirare fuori gli artigli nell’ultimo set per domare la rumena col 16-14. Le isolane non ci stanno a perdere e nel derby Dragoman piega 3-1 Zaharia. Gara ancora aperta, con Voboreva che soffre per avere la meglio su Plaian. Il punto della vittoria lo centra Tian Jing su Ferciug.

PANINOLAB-QUATTRO MORI 4-2

MARCATORI P.t.: 4’ m Cozzi tr Montemauri (7-0); 6’ m Ceballos tr Ceballos (7-7); 12’ m Santarelli tr Cozzi (14-7); 15’ m Boschetti tr. Ceballos (14-14); 21’ m Jannelli tr Ceballos (14-21); 34’ cp Ceballos (14-24). S.t.: cp 41’ Ceballos (14-27); 43’ m Modena tr Ceballos (14-34); 54’ m Parlatore (19-34); 75’ m Cozzi (24-34)

LAZIO RUGBY Cozzi; Santarelli, Baffigi (64’ Cruciani), Gianni (67’ Bonavolontà); D. Donato; Montemauri, Loro (cap.); Parlatore (58’ Ercolani); J. Donato (62’ Pilati), Marucchini; Cacciagrano (58’ Colangeli), Margin; Careri (62’ Paparone), Rosario, Leiger. All.: De Angelis.

RUGBY VIADANA Mateu (54’ Ferrarini); Jannelli, Zaridze, Modena (61’ Quintieri); Massari; Ceballos, Jelic (60’ Di Chio); Casado Sandri (54’ Locatelli); Rossi (73’ Gamboa), Wagenpfeil (cap.); Caila, Boschetti (64’ Mannucci); Galliano M. (58’ Novindi), Ant. Denti, Halalilo. All.: Fernandez.

ARBITRO Clara Munarini (Parma). Assistenti Dante D’Elia (Bari), Franco Rosella (Roma). Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli).

NOTE Giornata soleggiata. Primo tempo 14-24. Cartellini: al 49’ giallo a Marucchini (Lazio); al 49’ giallo ad Halalilo (Viadana). Calciatori: Montemauri (Lazio) 1/3; Cozzi (Lazio) 1/2; Ceballos (Viadana) 6/7. Punti conquistati in classifica: Lazio 1; Viadana 4. Peroni Player of the Match: Ignacio Ceballos (Viadana).