“Cimitero in abbandono”, scatta la protesta dei residenti di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – Erbacce e sterpaglie che circondano le lapidi dei propri cari: non esattamente le condizioni ottimali in cui sperare di trovare l’area nella quale si trovano i propri parente e i propri amici che non ci sono più.

Sono però, almeno in parte, le condizioni nelle quali si trovano alcune aree del cimitero di Guidizzolo. Condizioni che stanno provocando diversi malumori e mal di pancia da parte di diversi cittadini che, facendo visita ai propri cari, trovano alcune aree in stato di cura e manutenzione non proprio ottimale.

Della cosa è stata informata anche la minoranza consiliare, che già ha sottoposto la questione all’amministrazione nel corso del consiglio comunale che si è svolto lo scorso 24 settembre. «Effettivamente – affermano i due consiglieri di minoranza Rosalba Bombana e Matteo Robba – ci sono giunte diverse lamentele in merito alle condizioni di diverse zone del nostro cimitero. Abbiamo sottoposto la questione all’amministrazione comunale, ma fino a questo momento non abbiamo ricevuto risposte del tutto convincenti e soddisfacenti. Una risposta parziale però è arrivata dalla vicesindaca Laura Azzini, che sui social spiegava che la manutenzione del cimitero è affidata ad una ditta esterna, mentre gli operatori ecologici del Comune erano impegnati nella sistemazione delle scuole. Attendiamo l’evoluzione della situazione».