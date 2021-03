Il calendario del ciclismo: otto mesi di sprint sulle strade mantovane

Mantova L’entusiasmo e la voglia di rimettersi in gioco ci sono, pur nella consapevolezza delle difficoltà dettate dalla pandemia. Il ciclismo non intende rinunciare al suo ruolo di protagonista nell’ambito dello sport mantovano. Ed ecco allora che dal lavoro congiunto tra il comitato provinciale e le società affiliate è uscito un calendario, quello della stagione 2021, ricco di appuntamenti riservati a tutte le categorie, dai giovanissimi agli under 23 ed élite. Un cammino che inizierà su strada il 27 marzo con il Memorial Bertoni a Ceresara e si concluderà con il Trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio di ciclocross in programma il 7 novembre a Ospitaletto. Nell’arco di otto mesi, da fine marzo a inizio novembre, le strade e gli sterrati mantovani diventeranno palcoscenici ideali per gli appassionati delle due ruote. Si disputeranno, tra le altre, gare di rilievo nazionale e regionale per i dilettanti e gli juniores, il campionato regionale su strada categoria allievi, i campionati provinciali delle varie categorie giovanili. Oltre a rassegne come il trittico “Dalla Postumia al Mincio”, riservato alle categorie femminili, allieve ed esordienti, le notturne tipo pista e, per i giovanissimi, il Memorial Damiano Darra su strada e la Junior Cup di mountain bike.

CALENDARIO GARE STAGIONE 2021

27/03/S Elite/Under 23 U.C. Ceresarese 12° Memorial Cav. Bertoni Ceresara Str. Criterium

03/04/S Elite/Under 23 Naz U.C. Ceresarese 32° Memorial V. Mantovani Castel d’Ario Strada

25/04/D Giovanissimi G.C. Cavrianese/Darra Trofeo Vela Sistemi Cavriana MTB

02/05/D Giovanissimi Ciclo Club 77 Guidizzolo Trofeo Comune di Castellucchio Sarginesco Strada

09/05/D Es. All. Donne Pedale Rivaltese Memorial M. Mambrini Rivalta S/Mincio Strada

15/05/S Giovanissimi A.S.D. Sporteven Trofeo MTB Ostiglia Ostiglia MTB

16/05/D Es. All. Donne Pedale Castelnovese Memorial A. Coffani Gazoldo d/Ippoliti Strada

22/05/S Giovanissimi Ciclo Club 77 Guidizzolo Trofeo Avis Bozzolo Strada

23/05/D Open Junior/Master Pedale Medolese 14ª GF Southgarda Medole MTB XCP XCM

29/05/S Giovanissimi Orange Frog Piubega 2° Memorial Luca Rizzi Gazoldo d/Ippoliti Strada

30/05/D Elite/Under 23 Naz ASD Curtatone G.P. Città di Curtatone Montanara Strada

06/06/D Giovanissimi ASD TatoBike Trofeo Comune di Curtatone Levata Strada

12/06/S Es. All. Donne Comitato FCI-MN Trofeo Comune di Rodigo Rodigo Strada

13/06/D Giovanissimi Ciclo Club 77 Guidizzolo 33° Trofeo Arcobaleno Guidizzolo Strada

19/06/S Giovanissimi Chero Group Sfrenati 1° Trofeo Comune di San Benedetto San Benedetto Po MTB

26/06/S Giovanissimi G.C. Cavrianese Darra 2° Trofeo Comune di Cavriana Cavriana Strada

27/06/D Allievi S.C. Mincio Chiese Campionato Regionale Volta Mantovana Strada

03/07/S Elite/Under 23 Naz U.C. Ceresarese G.P. Com. Castellucchio/Trofeo La Felce Castellucchio Strada

04/07/D Giovanissimi Gioca in Bici Oglio Po Trofeo Comune di Viadana Viadana Strada

15/07/G Giov. Es. All. Ciclo Club 77 Guidizzolo 28° Trofeo Proloco Guidizzolo Nott. Tipo Pista

17/07/S Giov. Es. All. U.C. Ceresarese Trofeo Comune di Ceresara Ceresara Nott. Tipo Pista

18/07/D Esordienti Pedale Castelnovese Trofeo Comune di Casaloldo Casaloldo Strada

18/07/D Allievi Pedale Castelnovese Trofeo Comune di Asola Asola Strada

24/07/S Esordienti ASD Sporteven Trofeo Comune di Revere Revere Strada

01/08/D Giovanissimi Comitato FCI-MN Memorial Affini Buscoldo Strada

08/08/D Esordienti Tato Bike Trofeo Learco Guerra San Nicolò Po Strada

08/08/D Giovanissimi Tato Bike Trofeo Comune di Bagnolo S.Vito San Nicolò Po Strada

21/08/S Giovanissimi Ciclo Club 77 Guidizzolo 7° Trofeo Paganini Castel Goffredo Strada

22/08/D Juniores Naz Pedale Casteldariese 18° GP DMT/8°GP ALE Casteldario Strada

28/08/S Giovanissimi ASD Sporteven Trofeo Sporteven Borgo Mantovano MTB

29/08/D Esordienti S.C. Mincio Chiese Trofeo Comune di Marcaria Ospitaletto Strada

04/09/S Giovanissimi Comitato FCI-MN 1° GP Sant’Agostino Governolo Strada

05/09/D Esordienti Velo Club Rodigo Gran Premio Vilo Club Sarginesco Strada

12/09/D Giovanissimi ASD Bike 96 17° Memorial Papà Giuseppe Castiglione Stiv. Strada

12/09/D Esordienti Ciclo Club 77 Guidizzolo 4° Trofeo Ara G.P. San Martino Strada

19/09/D Giovanissimi Tato Bike Memorial M. Allegretti Borgo Virgilio Strada

25/09/S Elite/Under 23 Reg U.C. Ceresarese Trofeo Città di Bozzolo Bozzolo Str. Criterium

26/09/D Giovanissimi MTB Novagli Trofeo Cips Castiglione Stiv. MTB

02/10/S Giovanissimi Pedale Rivaltese Trofeo Comune di Rodigo Rivalta S/Mincio Strada

03/10/D Giovanissimi Orange Frog Piubega Trofeo Elettrodigit Piubega MTB

09/10/S Elite/Under 23 Reg U.C. Ceresarese Trofeo Comune di Marcaria Marcaria Str. Criterium

10/10/D Giovanissimi Volta Bike Time Trofeo Corte Civa Volta Mantovana MTB

19/10/Ma Elite/Under 23 Reg Pedale Castelnovese G.P. Autunno Acquanegra Strada

24/10/D Es. All. Jun. El. U23 Pedale Rivaltese Trofeo Comune di Rodigo Rivalta S/Mincio Ciclocross

07/11/D Es. All. Jun. El. U23 U.C. Ceresarese Trofeo Comuni Marcaria e Castellucchio Ospitaletto Ciclocross