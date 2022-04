Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, appuntamento con la storia

SAN GIORGIO Vigilia di campionato per il MantovAgricoltura, che domani sera al PalaSguaitzer giocherà la penultima gara di regular season contro il Carugate (ore 20.30, arbitri Sara Canali di Gandino e Rizzi di Trissino). E’ una sorta di spareggio per l’ottavo posto, l’ultimo che garantisce l’accesso ai play off, un traguardo che sarebbe storico per il club mantovano. Le sangiorgine si presentano all’appuntamento con due punti di vantaggio e forti del +12 ottenuto nel match d’andata in terra milanese. La vittoria significherebbe ottavo posto garantito, ma anche una sconfitta con meno di 12 punti di scarto potrebbe valere i play off dal momento che all’ultima giornata, sabato 23 aprile, il MantovAgricoltura dovrebbe fare bottino pieno sul campo del fanalino di coda Torino Teen. Più complicato, invece, l’assalto al settimo posto del Ponzano, avanti di due, compromesso con la sconfitta rimediata sabato scorso nello scontro diretto, quinta consecutiva per le sangiorgine, ottava nelle ultime nove partite. Domani, insomma, bisogna invertire il trend a tutti i costi.

«La vittoria sarebbe davvero un bel regalo di Pasqua – afferma il presidente Antonio Purrone – anche perchè avremmo così la certezza di andare ai play off, un risultato storico dopo tre stagioni in A2. E’ un match difficile, le ragazze ne sono consapevoli e faranno il possibile per spuntarla e chiudere il discorso senza dover aspettare l’ultima partita a Venaria Reale contro Torino». Il presidente Purrone non sembra troppo preoccupato per la lunga striscia di sconfitte e dal fatto che in casa non si vince addirittura dal 15 gennaio, proprio contro il Torino. «Guardo alle prestazioni – dice – e vedo che anche a Ponzano la squadra ha fatto bene e lottato fino alla fine. Le ragazze si allenano bene durante la settimana, ci mettono grande impegno, ma in partita le cose cambiano perchè ci sono anche le avversarie e subentrano tanti altri fattori. E’ un periodo così, speriamo di tornare presto alla vittoria. Per riuscirci dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa. Sarebbe magnifico festeggiare davanti al nostro pubblico la matematica qualificazione ai play off, come dicevo sarebbe un bel regalo per Pasqua».