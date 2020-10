Coronavirus, Arcuri “in arrivo 5 milioni di test rapidi”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo chiuso la gara per acquisire almeno 5 milioni di test rapidi antigenici, per aumentare la possibilità di rintracciare prima e meglio il virus”. Lo ha detto il Commissario Straordinario all’Emergenza Domenico Arcuri, nel corso del programma di Raitre “Mezz’ora in più”.

“Trentanove imprese hanno risposto a questa richiesta. In una settimana, massimo 10 giorni, li acquisiremo – ha detto ancora Arcuri – Vogliamo continuare le dotazioni negli aeroporti, nei porti, ma anche ai medici di base, nelle scuole”. “I medici di territorio sono delle persone straordinarie, hanno avuto molte vittime, e abbiamo il dovere di attrezzarli di più e meglio, e loro di collaborare ancora di più”, ha precisato Arcuri. “Le scuole reggono il contagio ed è stata un’operazione meritevole per tutti riaprirle, bisogna continuare a proteggerle con tamponi rapidi in casi di contagiati”, ha concluso.

