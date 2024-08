Calcio dilettanti – Il bomber della Villimpentese Ghezzi si allena con l’amico Balotelli

BRESCIA Metti una mattina in campo con… Mario Balotelli: l’attaccante della Villimpentese Simone Ghezzi sta svolgendo alcuni allenamenti supplementari, oltre a quelli in programma con i gialloblù, assieme all’ex attaccante di Milan, Inter e Liverpool e del fratello Enock Barwuah, che con l’aiuto di Equipe Training Lab di Stefano Mazzoldi stanno eseguendo particolari percorsi di preparazione aggiuntiva. E’ stato spettacolo in campo, con i due attaccanti, legati da una lunga amicizia, che si sono cimentati in alcune particolari sessioni di tiro. Il calcio di Balotelli, attualmente svincolato, sembra rimasto quello dei giorni migliori, Ghezzi non è stato da meno, dall’alto del centinaio di presenze nei campionati professionistici. Insomma, stoffa ce n’è, e con compagni d’allenamento di questo calibro, di sicuro a Villimpenta arriverà un centravanti preparato a dovere.