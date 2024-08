Basket Serie A2 femminile – Llorente: “Forza San Giorgio, faremo una grande stagione”

SAN GIORGIO Vacanze finite per il San Giorgio, che si è radunato ieri per l’inizio della preparazione. L’obiettivo è confermarsi ad alti livelli, con la speranza di superare almeno un turno nei play off. La motivazione è alta, la voglia di mettersi subito al lavoro altrettanta. Ne è testimone la capitana: Florencia Llorente. «Sì – dice – effettivamente siamo cariche. Abbiamo tanta voglia di iniziare e fin dal principio dobbiamo ingranare la marcia giusta perchè se è vero che si parte dai test e dalla cura della parte fisica e atletica, al tempo stesso la settimana prossima incontreremo già Faenza, squadra di Serie A1 che sarà un ottimo test. Vogliamo fare bella figura».

Gli step sono chiarissimi: «Oltre all’aspetto tattico – osserva Florencia – è importantissimo riuscire a trovare l’alchimia giusta. Il team building è fondamentale almeno tanto quanto al lavoro in campo. Abbiamo tanto da fare, ma siamo tutte prontissime per farlo». Sempre più Argentina vicino al ferro: come compagna di compartimento Llorente ritrova infatti Celia Fiorotto, volto nuovo delle biancorosse: «Sono felicissima – dice Florencia – . Ci conosciamo fin da piccole per il percorso con la Nazionale fatto insieme. È una persona super e a livello tattico mi sento anche io spalleggiata dentro al pitturato. È una lottatrice come me che si spende al 100% su ogni pallone, per cui mi sento di dire che metteremo in difficoltà tutti coloro che si addentreranno dentro l’area».

Altre new entry sono Ilaria Cavazzuti, Chiara Fusari ed Elena Ramò: «Tutte le nuove compagne – conclude la capitana – sono preziose e capaci di darci quel mattoncino in più che forse ci mancava. Credo che la squadra sia stata costruita bene. Penso che saremo in grado di toglierci qualche bella soddisfazione. Le premesse sono positive». Prima amichevole il 31 agosto, come detto, contro Faenza. Debutto in campionato il 5 ottobre al PalaSguaitzer contro Roseto.