Tamburello serie A f Indoor – Elisa Bacchi: “Ceresara, ottimo il quarto posto per una neopromossa”

CERESARA «Comunque sia, è stata un’esperienza positiva che ha creato in tutte noi, e all’interno della società, stimoli ulteriori per affrontare la stagione open da matricola del massimo campionato. E non lasceremo nulla di intentato per viverla da protagoniste».

Questo il pensiero espresso da Elisa Bacchi, atleta di fascia sinistra nell’indoor e mezzo volo nell’open, del Tamburello Ceresara, all’indomani del quarto posto conquistato nelle finali del campionato italiano indoor di serie A femminile. Dopo il successo con il Cavriana, le ragazze dirette da Fabrizio Pezzini hanno masticato amaro tanto con il Mezzolombardo, nella semifinale, quanto con il Segno, nella finalina per il 3° e 4° posto.

«Alla luce di quanto avvenuto ci sentiamo soddisfatte – ribadisce l’atleta ceresarese, che da due stagioni è tornata a vestire i colori della società che l’ha lanciata nel mondo del tamburello – Il successo nel derby era uno dei nostri obiettivi; purtroppo contro il Mezzolombardo sapevamo che ci saremmo trovate dinanzi ad un avversario esperto. La delusione per la sconfitta si è fatta sentire nella finale con il Segno, anche se abbiamo dato il massimo per non deludere i nostri dirigenti e sostenitori. Vorrei sottolineare che da neo promosse in serie A indoor eravamo l’unica squadra femminile mantovana che è riuscita ad arrivare alla fase finale del campionato. Mi sembra giusto, quindi, ringraziare, anche a nome delle mie compagne di squadra, la società, gli sponsor, il Comune di Ceresara e i nostri supporter per la fiducia e il sostegno che ci hanno fatto sentire in questo cammino». Adesso ci si prepara alla nuova stagione open con l’obiettivo di confermare la crescita compiuta in questi mesi? «Certamente. Siamo un gruppo affiatato che gioca insieme da varie stagioni, un valore aggiunto che ci servirà per superare anche gli ostacoli più insidiosi; per questo posso affermare che daremo il massimo per cercare di essere protagoniste anche nel campionato open di serie B. Inoltre nella prossima stagione indoor, vista l’esperienza maturata, intendiamo puntare a migliorarci».

Paolo Biondo