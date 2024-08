Calcio dilettanti – Le amichevoli: Castiglione ancora ko con la Correggese. Castellana doma lo Sporting Bs

MANTOVA Mercoledì di amichevoli: ieri praticamente tutte le big mantovane sono scese in campo, fatta eccezione per l’Asola, che giocherà stasera sul campo dello Sporting Club.

Castiglione-Correggese 1-4

Ancora una sconfitta per il Castiglione, che dopo i rovesci con Feralpi Primavera e Vigasio ha subito quattro gol dalla Correggese. Partita vera soltanto nel primo tempo, con le due compagini che si sono equivalse. Vantaggio emiliano con Capelluzzo al 19’, gli aloisiani rispondono al 22’ con Bardelloni accorcia subito le distanze, battendo l’ex Piccinardi. Prima della fine del tempo i mastini ci riprovano in almeno altre tre occasioni, ma è la Correggese a raddoppiare con Antenucci. Dopo il break girandola di cambi, Luppi e Leonardi rendono troppo severo il passivo per il Castiglione, che col nuovo modulo 3-4-2-1 ha dimostrato di aver fatto progressi.

Castellana-Sporting Brescia 4-3

Buona sgambata per i biancazzurri di Arioli che dominano la prima ora di gioco, portandosi sul 4-1 per effetto delle reti di Secli, Bia, Tomaselli e Najeh. Nel finale i bresciani accorciano le distanze ma le sensazioni sono molto buone nel test del “Don Aldo”.

Pastrengo-Governolese 1-0

Ancora una sconfitta di misura per i rossoblù, che però non demeritano sul campo dei veronesi. Nel primo tempo in campo il tridente Volpato-Salvaterra-Buton, nella ripresa Sassi, Cerani e Fuscaldo.

Marmirolo-Curtatone 3-1

Buona prova anche dei neroverdi, con la Nac che ha fatto intravedere buone cose, a sua volta, contro un avversario di categoria superiore. Vantaggio del Rullo su autorete al 10’ (azione da corner, mischia in area), pareggia Rainone al 15’ dopo una bella azione personale. Il raddoppio del Marmirolo al 70’ con una botta di Sanseverino dopo un batti e ribatti in area, chiude i conti all’80’ Bravo, che alla prima uscita con la sua nuova squadra va subito a segno.

San Felice-Poggese 0-6

Prova di forza notevole della squadra di Melara, che si impone con un risultato tennistico sull’emiliana di pari categoria. Biancazzurri subito in vantaggio al 16’ con una gran punizione di Martina ad aggirare la barriera. E’ un assedio, alemo tre miracoli del portiere, con due pali colpiti dai ragazzi di Melara. Nella ripresa Poggese a valanga: al 46’ Prince raddoppia dopo una combinazione Balestrazzi-Akinbinu, al 59’ lo stesso Akinbinu trova il tris e poi il poker al 74’. All’80’ Bacchiega fa cinquina con un delizioso scavetto, all’87’ Akinbinu salta anche il portiere e chiude il set: 0-6. Tra i biancazzurri in prova il 2005 Jeronimo Jimenez.

Luzzara-San Lazzaro 2-2

Gara equilibrata tra Luzzara (Promozione Crer) e il San Lazzaro. Vantaggio nel primo tempo dei biancazzurri virgiliani con un autogol, pareggia Ranieri per i reggiani. Nella ripresa Lomellini porta avanti i suoi, pareggio definitivo di Airon Del Bar per il 2-2.

Villimpentese-Borgo Virgilio 3-0

Buona sgambata anche per la Villimpentese di Gerry Ciccone, che esce alla distanza e piega un tenace e ben allenato Borgo Virgilio. Apre le marcature Ghezzi su rigore, ma ci vuole un’ora (e il calo fisico del Borgo) per il raddoppio, sempre su penalty del ritrovato Kamal (60’). Tris di Andreato (75’) su assist da trequartista consumato del centrale Mariani