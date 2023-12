Calcio dilettanti – Il Castiglione si rimette in moto: 7-1 all’Atletico in amichevole

Castiglione Partitella in famiglia per le due squadre di Castiglione. I Mastini di Eccellenza hanno fatto valere il loro rango, seppur alla distanza, battendo l’Atletico di Seconda Categoria con il risultato di 7-1. Dopo un primo tempo piuttosto combattuto ed equilibrato, terminato 1-0, il Castiglione ha preso il largo nella ripresa e può festeggiare anche la prima marcatura in maglia rossoblù dell’ultimo arrivato, l’attaccante Francesco Tomè.

Castiglione pimpante fin dalle prime battute, ma l’Atletico è molto aggressivo e si difende con ordine. Il primo tempo è caratterizzato dai molti errori dei Mastini, soprattutto in fase di finalizzazione; si mette però in bella evidenza l’attaccante Tomè, forte fisicamente e bravo a far salire la squadra: forse è davvero la pedina che mancava. La rete dell’1-0 porta la firma di Nicolò Lauricella. Nella ripresa, prese le misure all’avversario, favorito anche da un calo fisico dell’Atletico, il Castiglione trova con più facilità la via del gol: segnano due volte Pasotti, Gentili, Tomè, Tosi e Botturi; mentre la seconda squadra trova su rigore di Brunetti il gol della bandiera. E’ stato in definitiva un buon allenamento per entrambe le compagini, utile a ritrovare il ritmo partita e anche a togliersi qualche etto di troppo accumulato durante le feste.

Il Castiglione giocherà un’altra amichevole contro lo Sporting Brescia, il 7 gennaio, prima di rituffarsi nel campionato sfidando in casa il Carpenedolo nella prima giornata di ritorno.