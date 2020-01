Curtatone, riqualificazione di via Levata in dirittura d’arrivo

LEVATA Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione di via Levata, nell’omonima frazione di Curtatone dove nelle ultime settimane si sono svolti gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e della pista ciclabile.

Il cantiere doveva chiudersi entro l’anno ma il meteo avverso, tra lunghe giornate di pioggia e nevicate, hanno in parte rallentato i tempi obbligando a rivedere il cronoprogramma. Un ritardo, comunque relativo, in quanto i lavori più importanti sono già stati ultimati: «gli interventi sono stati conclusi – spiega, infatti, l’assessore ai lavori pubblici Luigi Gelati – anche se non saranno subito agibili». Una situazione che potrebbe creare ancora qualche disagio all’entrata ed uscita di scuola – che avverranno comunque in sicurezza per i bimbi – nel primo periodo dopo le vacanze natalizie.

Nonostante i rallentamenti dovuto al maltempo i lavori sono, infatti, praticamente conclusi anche grazie alla ditta incaricata che nell’ultimissimo periodo ha portato sul cantiere ben due squadre per recuperare il tempo perso.

Il cantiere, come anticipato nelle scorse settimane, consiste nella riqualificazione della pista ciclabile di fronte alla scuola primaria (nel tratto compreso tra via Costituzione e via Picasso), la messa a norma della rampa disabili in corrispondenza della fermata degli autobus e la sistemazione della segnaletica stradale – orizzontale e verticale – su via del Correggio, finalizzato alla creazione di un collegamento ciclabile tra via Levata e la stazione ferroviaria in via Fetti.

Valentina Gambini