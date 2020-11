Basket A2 – Staff, esordio amaro: Udine vince alla Gp Arena (81-99)

MANTOVA Esordio in regular season amaro per gli Stings, che vedono Udine festeggiare tra le mura della Grana Padano Arena grazie alla vittoria ottenuta con il punteggio di 81-99. Biancorossi con tutte le attenuanti del caso, dalla preparazione raffazzonata causa positività al Covid-19 (le cui relative quarantene e assenza di lavoro di squadra hanno scombussolato i piani di Di Paolantonio), alla qualità tecnica e fisica di Udine, che unita alla profondità della panchina di Boniciolli (e del suo assistente Martelossi, ex biancorosso), rendono i fruiliani una squadra difficilissima da affrontare per chiunque.

STAFF MANTOVA–APU OLD WILD WEST UDINE 81-99 (27-22; 43-50; 66-77)

MANTOVA: Infante 1 (0/1, 0/2), James 21 (6/14, 3/4), Ferrara (0/1 da tre), Ghersetti 15 (2/8, 3/7), Maspero 4 (0/2 da tre), Cortese 16 (5/5, 2/5), Bonacini 13 (5/5, 0/1), Weaver 11 (3/3, 1/1), Ziviani. Ne: Mirkovski, Albertini, Flan. All. Di Paolantonio.

UDINE: Johnson 16 (2/5, 4/6), Deangeli 5 (1/1 da tre), Amato 13 (1/3, 3/8), Antonutti 16 (5/7, 0/2), Mobio 5 (1/1 da tre), Foulland 3 (1/4), Giuri 11 (1/1, 3/4), Nobile 4 (2/3, 0/3), Pellegrino 17 (6/7), Italiano 9 (0/1, 2/4). Ne: Schina, Azzano. All. Boniciolli.

NOTE: T.l. Man 12/13, Udi 21/25. Rimb.: Man 21 (Ghersetti e Bonacini 4), Udi 34 (Pellegrino 7). Ass.: Man 15 (Bonacini 9), Udi 22 (Amato 8). Nessun 5 falli. Antisp.: Cortese 3‘40“ (11-9).

ARBITRI: Nuara, Perocco, Caruso