Calcio dilettanti – L’amichevole: Asola e Castellana con le polveri bagnate (0-0)

ASOLA Pareggio senza reti (0-0) tra Asola e Castellana nell’amichevole disputata ieri allo Schiantarelli. A dispetto del risultato, e del caldo torrido che certo non aiuta, le due squadre hanno offerto buoni spunti e uno spettacolo gradevole. «E’ stata una gara bella e combattuta – afferma il diesse dell’Asola, Roberto Sandrini – le squadre non si sono risparmiate. Ci sono state un paio di buone occasioni per parte, il pareggio, per quel che conta adesso, è il risultato più giusto». La Caste tornerà in campo sabato col Ciliverghe; l’Asola giovedì 22 con lo Sporting.

Stamattina scende in campo il Castiglione, al Lusetti (ore 10), contro la Primavera della Feralpi Salò. E’ la seconda uscita stagionale per i Mastini dopo l’amichevole col Mantova, affrontata però a ranghi incompleti e ancor prima di iniziare la preparazione vera e propria. Oggi sono tutti disponibili, da valutare però le condizioni di Pasotti e Stojanovic. «Spero non faccia troppo caldo – afferma mister Esposito – ci stiamo allenando in condizioni complicate per via delle temperature, prevedo qualche difficoltà sulla corsa e sulla velocità. Dobbiamo lavorare per essere pronti per il debutto in campionato. E’ un girone tosto: Offanenghese, Scanzorosciate, Orceana, Casazza sono forti, non escludo la Castellana dalla lotta per le zone alte della classifica».

Nel pomeriggio (18.30), al Migliaretto, derby tra San Lazzaro e Sporting Club: i cittadini sabato hanno pareggiato 3-3 con la Primavera del Mantova, mentre per i goitesi si tratta della prima uscita stagionale.