Tamburello serie A m – Castiglione stende il Castellaro. Solferino passeggia ad Arcene

Mantova Il Solferino sbanca Arcene con una prova super che soddisfa il dt Mario Spazzini: «Il successo è meritato – afferma felice – La differenza è stata fatta dal nostro mezzovolo Festi che ha trascinato la squadra. Vincere in casa dei bergamaschi non era affatto facile, quindi bene così».

Va al Castiglione di Enos Ruffoni il derby coi campioni d’Italia del Castellaro di Luca Baldini. Non era al meglio della condizione Weber, ma nonostante questo il primo set è stato molto combattuto. Le due squadre non si sono risparmiate, rispondendo colpo su colpo. «Ripeto quanto detto settimana scorsa – dichiara il presidente Mario Margoni – Le gare vanno giocate sino all’ultimo, come abbiamo dimostrato questo pomeriggio. Ritengo che ora come ora, sia difficile per tutti affrontarci». Per i collinari si espone patron Arturo Danieli: «Faccio i miei complimenti a loro. Penso che avremmo potuto osare di più, soprattutto dopo un primo set giocato con ardore». Il Guidizzolo vince al tie break con il Sommacampagna. «E’ stato un successo sofferto – afferma il dt Tiberio Biagi – Nel primo set, nonostante fossimo avanti 5-3, siamo riusciti a perderlo. Ho deciso di variare l’assetto della squadra, e la cosa mi ha dato ragione».

Ceresara supera a pieni voti l’impegno in terra veronese col neopromosso Valgatara. «La squadra ha iniziato per il verso giusto la partita – dice il presidente Fabrizio Pezzini – Abbiamo tenuto botta fino alla fine, impedendo ai veronesi di tornare in partita».