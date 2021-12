Basket serie A2 m – Forza Staff, rialza la testa a Biella

Mantova Probabilmente nessuno, guardando il calendario il giorno della presentazione del campionato, avrebbe potuto pronosticare che la dodicesima giornata d’andata, a pochi giorni da Natale, tra Biella e Mantova avrebbe potuto rappresentare uno spartiacque importantissimo nel corso del campionato (ore 18, arbitri Gagliardi, Salustri, Di Martino). Quella che sulla carta era da intendere come una partita tra le tante, senza uno smisurato pathos, si è trasformata invece in una partita che sicuramente terrà incollati allo streaming gli appassionati virgiliani perché le risposte che arriveranno saranno tante e importanti. La società si è fatta sentire, le ultimissime settimane di allenamento sono state sicuramente più confortevoli per numero di giocatori a disposizione rispetto alle precedenti, l’avversario non è di alta quota e quindi nell’ambiente Stings c’è un chiodo fisso: la vittoria. Senza se e senza ma. «Delle sette sconfitte in questo momento mi interessa ben poco, so bene quali sono le cause che ci hanno portato a questo punto – aggiunge coach Gennar Di Carlo a quanto già riportato ieri – fino a ora siamo stati al completo solo due volte e in una c’è stato l’infortunio di Ferrara. In questa situazione è difficile allenarsi e la squadra fatica a trovare il suo equilibrio in campo. Nonostante questo, domenica è riuscita nel secondo tempo a sopperire a queste mancanze ed è andata vicino a ribaltare il risultato e a vincere. Queste sono caratteristiche di un gruppo importante come il nostro che può vantare giocatori importanti. Abbiamo trascorso una settimana molto intensa sotto l’aspetto emotivo, la società ci ha dimostrato ulteriore fiducia: sia nei confronti dei ragazzi che nei miei. Continuano a metterci nelle migliori condizioni possibili per continuare a lavorare e così facendo inizieremo a risollevarci». Biella certamente non vuole già dimenticare il sapore della vittoria dopo averla assaporata per la prima volta proprio domenica. I piemontesi faranno di tutto per regalarsi la seconda gioia stagionale: «Finalmente è arrivata la prima vittoria al termine di una sfida decisamente complessa come quella contro Orzinuovi – afferma la guardia Gianmarco Bertetti – Siamo riusciti a vincere una gara importante che ci dà grande fiducia per le prossime partite, a cominciare dalla sfida di domenica. Siamo in fiducia e vogliamo giocarci al meglio le nostre carte per portare a casa la prima vittoria casalinga della stagione».

Mantova sempre senza Ferrara, Biella al completo. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Lnp Tv. (lp)