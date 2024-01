Centro metri di marciapiede in più alla stazione di Bozzolo

BOZZOLO Quasi tutti pronto a Bozzolo per la rivoluzione nel trasporto ferroviario che da domani mattina interesserà la tratta Mantova-Bozzolo dove entreranno in servizio gli autobus sostitutivi.

I lavori per modellare la stazione dei treni a fronte del nuovo servizio ferroviario sono praticamente ultimati e diverse sono le modifiche che si sono rivelate necessarie.

Dato che Bozzolo rappresenta di fatto una stazione di testa, dove i treni arrivano e poi tornano indietro, sono stati eseguite delle modifiche ai marciapiedi che consentono la discesa dei passeggeri. Quello del binario 1 ad esempio è stato allungato di quasi 100 metri con una struttura in legno poiché è stata modificata anche lo spazio di fermata dei convogli che da domani termineranno la propria corsa appena dopo la banchina della stazione. Alla luce di questo sono stati installati e avvicinati alla struttura nuovi semafori che delimiteranno l’arrivo del treno. Per chi scenderà invece dal binario 2 l’attraversamento dei binari è stato posizionato più a nord, verso il passaggio a livello, per ovviare alla contemporanea fermata di due convogli. Nessun treno “riposerà” a Bozzolo: il primo convoglio di giornata e l’ultimo partiranno poi per Piadena, dove stazioneranno fino al giorno successivo. E questo perché è necessaria la presenza di un capostazione.

Posizionata anche la nuova segnaletica che guiderà i passeggeri da e per i bus, con questi ultimi che arriveranno proprio davanti alla stazione e faranno poi manovra allo scalo merci posizionato dopo il deposito delle biciclette.

Su tutto il piazzale e lungo via Caix è stato disposto il divieto di sosta da oggi a fine lavori ferroviari.

Nel frattempo, proprio accanto alla stazione nella zona dello scalo merci, si sta allestendo il quartier generale della ditta Pizzarotti di Parma che svolgerà i lavori del raddoppio ferroviario.