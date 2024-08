Calcio Prima Categoria – Villimpentese formato big con Ghezzi e Mariani. Ciccone: “Via la maschera”

VILLIMPENTA La Villimpentese è pronta a dare spettacolo. Dopo il buon ottavo posto conquistato lo scorso anno in Prima da neopromossa, i gialloblù gettano la maschera: gli innesti di Giulio Mariani in difesa e Simone Ghezzi davanti, due autentici top player, sono un guanto di sfida alle pretendenti alla promozione. «Non intendiamo nasconderci – spiega mister Gerardo Ciccone – l’obiettivo è classificarci tra le prime cinque e disputare i play off. La preparazione sta procedendo a gonfie vele e c’è tanto entusiasmo. Per la prima amichevole dovremo aspettare il 21 agosto col Borgo Virgilio». Dopo un periodo di difficoltà, leggi il dietrofront di Kadric e Zeroual, ci ha pensato il mercato a portare nuova linfa. «Eravamo disperati – spiega il tecnico – così ho chiesto aiuto ad un mio amico, Giulio Mariani, difensore di esperienza e dal talento indiscusso. Aveva ricevuto parecchie proposte, sia in Eccellenza che in Promozione, ma a causa del lavoro ha dovuto rinunciare per il poco tempo a disposizione. Così doveva scegliere se stare fermo oppure accettare il nostro “part-time” e ha optato per quest’ultima soluzione. Con lui è arrivato anche Simone Ghezzi, attaccante esperto e di qualità. Verranno insieme dal Garda». La distanza e la disponibilità limitata non preoccupano l’allenatore. «So che è una situazione difficile da gestire, ma siamo convinti di potercela fare. Abbiamo un gruppo professionale, con un preparatore che compenserà questa difficoltà. Penso che allenarsi tutti assieme sia meglio, però già lo scorso anno avevamo giocatori che si allenavano part-time. Quando un calciatore è forte, può fare sempre e comunque la differenza».

«E’ bellissimo tornare a giocare nel Mantovano – sono invece le prime dichiarazioni da gialloblù di Simone Ghezzi, ex Governolese e un curriculum da oltre 100 presenze in C, nell’ultima stagione all’Orsa Iseo – tutto è avvenuto grazie al mio amico Mariani, che mi ha fatto conoscere mister Ciccone. La rosa mi sembra di buon livello: ritrovo giocatori forti con cui ho già avuto modo di giocare come Bianchi e Avanzini. Ho già sperimentato anche i metodi di allenamento e mi sembrano di un’intensità da categoria superiore. Mi ha fatto un’ottima impressione anche la società, molto organizzata». «L’obiettivo primario è salvarci il prima possibile – conclude l’attaccante classe ‘88 – ma vogliamo comunque divertirci e giocarcela con tutti».

Suzzara – Preso il centrocampista Thomas Tinelli, 21 anni il prossimo 20 settembre. Cresciuto nel Chievo, ha poi giocato con Castelnuovo, Ambrosiana e Vigasio.