Powerchair hockey e football, ecco le rivali dei Warriors Sabbioneta

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta, Campioni d’Italia di powerchair hockey, sono già al lavoro per la nuova stagione agonistica che si sta delineando e nella quale i guerrieri rossoblù partono ovviamente con i favori del pronostico. La FIPPS ha reso noti i gironi dei vari campionati di powerchair hockey e powerchair football 2024-2025, oltre all’elenco dei club che si sono iscritti per partecipare alla Coppa Italia.

Per quanto riguarda il massimo campionato di hockey, i Warriors Sabbioneta sono stati inseriti nel girone A della Serie A1 insieme a Sharks Monza, Skorpions Varese e Albalonga. Il Girone B è composto da Black Lions Venezia, Thunder Roma, Magic Torino e Leoni Sicani. Da questi due gironi usciranno le quattro squadre che accederanno ai play off scudetto.

Per quanto riguarda il football, i guerrieri rossoblù sono stati inseriti nel Girone A insieme al Venezia FC, Treviso Bulls e Magic Torino. Il campionato di powerchair football è impostato su 4 gironi e a disputare le finali scudetto andranno le prime classificate di ogni girone.

«Possiamo dire che con questa comunicazione dei gironi la nuova stagione ha preso ufficialmente il via – ha commentato Fabio Merlino, presidente e coach dei Macron Warriors Sabbioneta – dobbiamo archiviare un anno fantastico e cominciare a concentrarci sul nuovo campionato nel quale siamo consapevoli di essere la squadra da battere, ma sappiamo anche che ogni campionato e partita hanno storie a sé. Stiamo lavorando per pianificare al meglio la prossima stagione, sia per quanto riguarda l’hockey che il football. Dopo il meritato riposo, come sempre, è massima la concentrazione per arrivare all’inizio dei tornei al top della forma sia fisica che mentale».