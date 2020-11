Calcio dilettanti – L’idea del Suzzara: “Giochiamo tutto il campionato, finiamo a luglio”

SUZZARA Mentre il neonato (nel Milanese) Comitato Società Lombardia propone di concludere i campionati entro aprile, disputando gioco forza solo il girone d’andata, con la successiva disputa di playoff e playout “allargati”, «perchè maggio e giugno devono assolutamente essere liberi da qualsiasi attività istituzionale per dar modo alle società di organizzare i propri tornei», a Mantova cresce il partito del “giochiamo anche d’estate”. Capofila è il direttore generale del Suzzara, Fausto Cominotti, che raccoglie l’assist fornito ieri dal Consiglio Direttivo della Lnd (per la verità, il dirigente bianconero ha giocato d’anticipo) e propone il suo format ideale per completare la stagione, sempre che, ovviamente, si possa davvero ripartire nel nuovo anno. «Il Crl – spiega – ha fissato i recuperi in gennaio e la ripresa dei campionati il 7 febbraio? Bene, restano 27 partite da giocare. Facciamole tutte, giocando fino a luglio. Cancelliamo playoff e playout, le prime due classificate sono promosse, le ultime tre retrocedono. Questa soluzione, applicabile dall’Eccellenza alle giovanili, avrebbe molteplici benefici. Intanto i campionati sarebbero regolari, mentre giocando solo l’andata inevitabilmente falsati. Dal punto di vista sanitario, se, come tutti ci auguriamo, sarà possibile giocare in febbraio, a maggior ragione lo sarà d’estate. Per le società ci sarebbero notevoli vantaggi economici: gli incassi delle partite interne raddoppierebbero, e con la bella stagione la gente verrà anche più volentieri allo stadio, le quote delle giovanili non andrebbero perdute. Insomma, è la soluzione migliore, sotto tutti i punti di vista».