Furto all’Iper Tosano di Castiglione: rubate tre bottiglie di alcolici, denunciato 34enne

CASTIGLIONE – Nel tardo pomeriggio del 15 aprile, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità nelle aree urbane, è intervenuta presso il supermercato “Iper Tosano” dopo la segnalazione del personale di vigilanza che aveva fermato un uomo. Il soggetto, un 34enne residente in zona, aveva occultato all’interno di uno zaino tre bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 100 euro. La merce è stata recuperata e restituita al direttore dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.