Curtatone sfiora il jackpot al SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 14mila euro

CURTATONE – Curtatone sfiora il jackpot: centrato un “5” al SuperEnalotto da oltre 14mila euro La Lombardia resta a un passo dal colpo grosso al SuperEnalotto nel concorso di sabato 18 aprile 2026, senza però registrare il “6”, ma con due “5” da 14.073,27 euro ciascuno come riportato da Agipronews; tra le vincite spicca Curtatone, in provincia di Mantova, dove il premio è stato centrato presso la “Tabaccheria Sport” di via Roma 22-24, mentre l’altro “5” è stato realizzato a Lipomo, in provincia di Como; il dato conferma la diffusione delle vincite sul territorio lombardo, dove il gioco retail mantiene una sostanziale stabilità nella provincia di Mantova con una spesa attorno ai 110 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, mentre nel Comasco si registra un lieve incremento fino a 226 milioni; a livello regionale la Lombardia si conferma prima in Italia per spesa nel gioco retail con 3,2 miliardi di euro, in crescita del 10,3% rispetto ai 2,9 miliardi dei dodici mesi precedenti, con oltre 200 milioni legati al SuperEnalotto; l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, mentre il jackpot per la prossima estrazione di martedì 21 aprile sale a 152,6 milioni di euro, il più alto al mondo.