Capriolo ferito nel giardino di una casa: intervento dei Carabinieri a Viadana

VIADANA – Una segnalazione decisamente insolita è arrivata nei giorni scorsi alla centrale operativa dei Carabinieri della Compagnia di Viadana, dove la proprietaria di un’abitazione ha richiesto l’intervento dei militari dopo aver trovato un capriolo all’interno del proprio giardino, visibilmente agitato e incapace di uscire dal cortile. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile. I Carabinieri, con il supporto di una pattuglia della Polizia Provinciale e del servizio veterinario dell’Ats, sono riusciti a mettere in sicurezza l’animale, che risultava ferito. Il capriolo è stato quindi bloccato, recuperato e affidato alle cure dei veterinari per gli accertamenti e le cure necessarie.