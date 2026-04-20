Basket Serie B Interregionale – Amica Chips sconfitta a Oderzo (82-56)

ODERZO (Tv) Si ferma a Oderzo la corsa dell’Amica Chips Stings, superata 82-56 al PalaOpitergium dalla Calorflex nella penultima giornata di regular season. Una sconfitta pesante contro una delle squadre più forti del girone, seconda in classifica e quasi imbattibile davanti al proprio pubblico, dove i veneti confermano tutta la loro solidità con l’ennesima prova di forza stagionale. Per i biancorossi di coach Pablo Romero pesa tantissimo l’assenza di capitan Crhistian Boudet, miglior marcatore dell’intero campionato e leader tecnico della squadra. Senza il proprio riferimento offensivo principale, Mantova fatica soprattutto nella metà campo d’attacco e non riesce mai davvero a trovare continuità contro l’intensità e la fisicità dei padroni di casa. Nonostante il risultato finale, grazie alla sconfitta di Romano sul campo di Iseo, gli Stings conservano il quarto posto, a pari punti proprio con Romano ma avanti grazie alla miglior differenza canestri negli scontri diretti. Tutto si deciderà nell’ultima giornata. Oderzo parte forte e sfrutta subito il fattore campo, chiudendo il primo quarto 23-13. Gli Stings accusano l’impatto iniziale ma reagiscono nel secondo periodo, alzando intensità e trovando risposte importanti soprattutto con Aguirrezabala e Peralta. Il quarto si chiude infatti 23-22 per Mantova, che riesce a restare in partita e va all’intervallo ancora con la possibilità di giocarsi il match. Al rientro dagli spogliatoi arriva però il momento che decide definitivamente la gara. Oderzo alza ancora il ritmo, trova canestri pesanti e piazza un devastante parziale di 25-7 che spezza completamente l’equilibrio. Gli Stings si spengono offensivamente e non riescono più a rientrare, con i veneti che controllano senza difficoltà fino al definitivo 82-56. I migliori realizzatori biancorossi sono Thiago Aguirrezabala con 15 punti ed Enzo Peralta con 14, gli unici a trovare con continuità la via del canestro in una serata complicata per tutto il gruppo. Domenica prossima alla Tea Arena arriverà Montebelluna per l’ultima gara di regular season. Una sfida decisiva per blindare il quarto posto e garantirsi un piazzamento migliore in ottica play off, sia per il fattore campo sia per l’accoppiamento con la quinta classificata dell’altro girone. Romano giocherà invece sabato in trasferta contro Gardonese: Mantova conoscerà già il risultato e saprà con precisione cosa servirà, ma con una vittoria i biancorossi sarebbero certi del quarto posto senza dipendere da nessuno.