Raddoppio ferroviario Mantova–Cremona–Codogno: ufficiale il passaggio di consegne nella gestione del progetto

MANTOVA – Si è svolto venerdì 17 aprile, presso la sede della Provincia di Mantova, un incontro dedicato al passaggio di consegne nella gestione del progetto di raddoppio ferroviario della linea Mantova–Piadena–Cremona–Codogno, infrastruttura considerata strategica per il territorio. Nel corso della riunione è stato formalizzato il subentro dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, alla commissaria straordinaria uscente Chiara De Gregorio, che lascia l’incarico dopo aver seguito le fasi di avvio e accelerazione dell’opera. La nuova nomina garantisce continuità nella gestione del progetto e nel coordinamento degli interventi in corso. L’opera rientra in un più ampio piano di potenziamento della rete ferroviaria lombarda e punta a migliorare i collegamenti tra Mantova, Cremona e Codogno, con benefici attesi in termini di tempi di percorrenza, capacità della linea e sostenibilità del trasporto. Nel corso dell’incontro istituzioni locali e rappresentanti di RFI hanno ribadito la volontà di proseguire con un confronto costante e una collaborazione stabile, considerata fondamentale per il completamento dell’infrastruttura e per la gestione delle criticità ancora aperte, anche in relazione al quadro economico e agli interventi compensativi previsti. L’obiettivo condiviso resta quello di portare avanti un’opera ritenuta centrale per lo sviluppo logistico ed economico del sud Lombardia, assicurando continuità progettuale e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.