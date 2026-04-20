Notte di paura a Viadana, 16enne scomparso da casa ritrovato sano e salvo all’alba

VIADANA – Un weekend turbolento a Viadana, dove nella serata di sabato il padre di un ragazzo sedicenne del posto si è presentato presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri denunciando il mancato rientro a casa del figlio, facendo immediatamente scattare le ricerche del minore; la macchina dei soccorsi è stata attivata dal comandante della Compagnia, il Capitano Anna Chiara De Vito, che ha coordinato personalmente le operazioni, mentre veniva informata come da prassi la Prefettura di Mantova e, in stretto contatto con il funzionario di turno, si avviavano le attività per ritrovare lo scomparso impiegando tutti i servizi esterni già pianificati per il weekend nell’ambito dei controlli preventivi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi; dopo una notte di verifiche incessanti, durante le quali i militari hanno contattato gli amici del giovane e controllato i luoghi abitualmente frequentati, alle prime luci dell’alba di domenica i Carabinieri di Viadana hanno rintracciato il ragazzo nascosto nella vegetazione nei pressi del circolo canottieri, provvedendo poi ad accompagnarlo per accertamenti all’ospedale civile di Casalmaggiore in codice verde; i genitori del minore hanno espresso gratitudine per la rapidità ed efficacia dell’intervento e per la vicinanza dimostrata, mentre il Prefetto di Mantova si è complimentato per il risultato ottenuto, sottolineando come esso sia frutto di una solida organizzazione che coinvolge Forze dell’Ordine, Protezione Civile e associazioni di volontariato sotto il coordinamento attento della Prefettura.