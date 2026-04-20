Weekend di controlli nel Suzzarese: denunce e sanzioni tra sicurezza stradale e illegalità

GONZAGA – I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi condivisi definiti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova Roberto Bolognesi, hanno svolto nel fine settimana un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza stradale e al contrasto dell’illegalità, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

I numeri dell’operazione

Nel corso delle attività sono stati impiegati 10 militari, controllati 38 veicoli e identificate 55 persone. Verifiche anche su 4 esercizi pubblici, mentre sono state elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada.

Rifiuta i test: denunciato 44enne

Un 44enne di origine marocchina, fermato dai Carabinieri di Poggio Rusco alla guida di un veicolo, ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, con ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo.

Viola il foglio di via: segnalato 20enne

Un 20enne residente a Castelmassa è stato deferito dai Carabinieri di Sermide dopo essere stato sorpreso nel centro del paese nonostante il divieto di ritorno nel comune di Sermide e Felonica.

Armi improprie in auto: denunciata coppia

Un 46enne e una 44enne, entrambi residenti a Verona, sono stati denunciati dai Carabinieri di Gonzaga dopo essere stati trovati in possesso di un coltellino a scatto e di un paio di forbici da elettricista. Il materiale è stato sequestrato.

Droga e documento alterato: nei guai 42enne

I Carabinieri di Borgo Mantovano hanno segnalato al Prefetto un 42enne residente in provincia di Brindisi, trovato con mezzo grammo di cocaina. L’uomo ha inoltre esibito una carta d’identità elettronica risultata alterata, priva di microchip, motivo per cui è stato denunciato.

Rifiuti non rimossi: due denunce

I Carabinieri Forestali di Mantova hanno deferito un 20enne e una 45enne, residenti a Ostiglia, per non aver rispettato un’ordinanza di ripristino ambientale nel territorio di Sermide e Felonica, lasciando l’area in stato di degrado senza effettuare la bonifica richiesta.