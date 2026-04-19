Tragedia sul lavoro a Castel Goffredo: trattore si ribalta, muore un agricoltore di 68 anni

CASTEL GOFFREDO Stava lavorando con il trattore nel terreno agricolo di cui era proprietario, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è rovesciato con il mezzo nel fosso perimetrale. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: inutile l’intervento del personale del 118 e l’arrivo dell’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri mattina, poco prima delle 11, in uno dei campi situati in strada Bellina sotto, a Castel Goffredo. Qui Gilberto Bertazzi , un 68enne che nel Comune non solo era residente ma anche titolare di una piccola azienda agricola, stava operando con un trattore di modeste dimensioni. Ad un tratto, l’uomo si è ribaltato con il mezzo in un fosso adiacente al fondo, finendo probabilmente schiacciato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il 68enne praticando alcuni tentativi di rianimazione, mentre veniva allertata d’urgenza l’eliambulanza. Al suo arrivo, però, l’uomo era già morto. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell’accaduto. Stando a quanto riportano i tecnici di Ats Val Padana, sul terreno non erano presenti evidenti segni di frenata, né di sbandate o deviazioni improvvise, e il trattore procedeva a bassa velocità, come lascia intendere la presenza della prima marcia ancora innestata. Tutti indizi che suggeriscono che il 68enne potrebbe essere stato vittima di un malore, oppure potrebbe non essersi accorto di essere sul ciglio del terreno e troppo vicino al fossato. Non ci sono indicazioni rispetto ad una possibile autopsia, mentre il trattore è stato posto sotto sequestro.