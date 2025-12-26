Calcio dilettanti – Moglia sul trono: un 2025 da incorniciare

Mantova Primo della classe in Terza Categoria, altamente competitivo anche in Seconda: il titolo di campione dei dilettanti mantovani dell’anno solare 2025 non poteva che andare al Moglia. La formazione bianconera ha dato il via ad un percorso esaltante, che ha segnato il primo passo di una rinascita del calcio mogliese dopo un lungo periodo di anonimato. Con 66 punti complessivi e una media di 2,27 punti a partita, la squadra guidata da mister Mutti guarda al 2026 con ambizione e fiducia, pronta a recitare un ruolo da protagonista in un campionato di Seconda che si preannuncia più equilibrato e avvincente che mai. Proprio la Seconda è stata, nella scorsa stagione, il regno della Dinamo, capace di dominare il torneo e di completare l’opera con la vittoria della Supercoppa della Voce. I biancorossi hanno conquistato per la prima volta nella loro storia la promozione in Prima sotto la guida di mister Melara e, anche nel nuovo contesto, hanno saputo confermarsi ad alti livelli, restando stabilmente sul podio e alimentando il sogno di un possibile doppio salto. Un obiettivo complicato, vista la concorrenza agguerrita, ma tutt’altro che irrealistico. Sul terzo gradino del podio annuale si colloca la Rapid United, che si ripresenta come una delle principali candidate alla promozione dalla Seconda, forte di un’ottima media di due punti a partita. Valori molto simili a quelli della Rapid Olimpia, che dopo il salto in Prima continua a sorprendere anche nella nuova categoria. Da segnalare, inoltre, gli exploit di Rapid Viadana e Ostiglia: pur non occupando le primissime posizioni, entrambe vantano una media punti di assoluto rispetto (2). Tra le big può sorridere la Poggese, che con una media di 1,84 punti a gara conferma la bontà del proprio percorso. Dopo un girone di ritorno da manuale nello scorso campionato di Promozione, culminato nella promozione ai play off, la squadra ha affrontato l’Eccellenza con qualche fisiologica difficoltà, e il cambio in panchina da Goldoni a Salmi, ma ha comunque chiuso l’andata a soli due punti dalla zona play off. Discreto il rendimento della Castellana (1,56), distante come media però dalla consorella di Poggio. Nelle zone basse della classifica figurano Cannetese, Segnate, Boca e Union Colli Morenici, realtà chiamate a un pronto riscatto nel 2026. Capitolo nuove affiliate: l’Union Team San Giorgio con una media di 1,85 punti, è tra le assolute protagoniste della Terza e sembra pronta a rinnovare i fasti della progenitrice Union Team Scb. In ambito femminile, infine, dominio netto del Mantova Women: le biancorosse di Eccellenza, con una media di 1,87 punti, restano stabilmente ai vertici anche in questa stagione.

IL CLASSIFICONE DEL 2025

Squadra Punti Media

Moglia 66 2,27

Dinamo Gonzaga 64 2,13

Rapid United 60 2,00

Rapid Olimpia 59 1,97

Poggese 59 1,84

Suzzara 55 1,83

Soave 55 1,83

Rapid Viadana 54 2,00

Ostiglia 54 2,00

Porto 54 1,80

Robur Marmirolo 53 1,96

Castellana 53 1,56

Atl. Castiglione 52 1,73

Casaloldo 50 1,67

Sermide 49 1,88

Acquanegra 49 1,63

Ceresarese 49 1,63

Buscoldo 48 1,71

River 48 1,65

Quistello 45 1,50

Sporting Club 43 1,43

Casteldariese 42 1,55

Asola 42 1,40

Serenissima 42 1,40

Borgo Virgilio 42 1,40

Roverbellese 42 1,40

La Cantera 41 1,52

Viadana 41 1,37

Voltesi 41 1,37

UT Marmirolo 40 1,33

La Piccola Atene 39 1,30

N.Castellucchio 37 1,23

Don Bosco 36 1,33

Governolese 36 1,20

Medolese 36 1,20

Voltese 36 1,20

Castiglione 36 1,06

San Lazzaro 33 1,10

Villimpentese 33 1,10

Mantovana 30 1,11

Sustinentese 30 1,11

Gonzaga 29 0,97

Pomponesco 27 0,96

Casalromano 22 0,85

Pegognaga 22 0,81

S.Egidio S.Pio X 22 0,81

Cannetese 22 0,76

Segnate 22 0,73

Boca Juniors 16 0,53

Union Colli Mor. 14 0,52

NUOVE AFFILIATE

UT San Giorgio 24 1,85

Solferino 20 1,54

Casalmoro 14 1,17

Correggioli 9 0,69

CAMPIONATI FEMMINILI

Mantova Women 56 1,87

Orat.Redondesco 18 0,72

Femm. Mantova 11 0,85