Volley Serie A3 – Fattori: “Gabbiano, prendiamoci il pass per la Coppa”

Mantova Reduce dalla vittoria di Sarroch, che lo rimette in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia, il Gabbiano FarmaMed torna dalla Sardegna con buoni riscontri, prima del match di domenica con Trebaseleghe che, in caso di vittoria da tre punti, le farebbe conquistare il quarto posto, utile per giocare la manifestazione tricolore. Della vittoria per 3-0 (25-20, 33-31, 25-19) e del momento che sta attraversando la squadra parla il presidente Paolo Fattori: «Bella reazione – commenta – dopo le sconfitte onorevoli con le prime due formazioni della classifica. E contro una squadra che veniva da tre vittorie e si è rinforzata con l’arrivo dell’opposto polacco Stabrawa. Una trasferta in Sardegna preparata nei dettagli e affrontata dalla squadra con entusiasmo, nonostante i problemi che abbiamo avuto con gli infortuni». E tra l’altro, adesso, si comincia a guardare con forza alla Coppa Italia… «Arrivare tra le prime quattro potrebbe essere il primo obiettivo, per poi affrontare Reggio Emilia nella semifinale della manifestazione tricolore. Non era scontato, e se battiamo Trebaseleghe, con vittoria da tre punti, arriverebbe un quarto posto al termine di un girone d’andata con tanti problemi. Selleri non ha praticamente mai giocato, Maiocchi è subentrato in corsa e i problemi di Pinali e Toajari completano un quadro davvero complicato, per una squadra che li ha pagati in palestra, ed essendo abbastanza nuova, aveva bisogno di amalgamarsi». Nonostante tutto però il Gabbiano è lì con le più forti. «In un campionato di alto livello abbiamo comunque mantenuto un buono standard e arrivare al quinto o sesto posto, e ai play off, sarebbe un ottimo risultato, dietro a formazioni con roster e budget decisamente migliori del nostro. Ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Possiamo migliorare in battuta e stiamo facendo bene a muro. Abbiamo buoni laterali in Baciocco, Maiocchi e Pinali e alternare Selleri e Guerriero in regia potrebbe darci maggiori soluzioni di gioco. Con una ottima panchina, con gli inserimenti di Zanini e capitan Gola». Fattori lamenta un calo di tifosi sugli spalti: «E’ strano perché abbiamo fatto in modo di evitare la concomitanza con altri eventi sportivi. E’ un peccato e mi auspico che la gente torni al palazzetto». Un giudizio sulle altre formazioni del girone: «Reggio – spiega il presidente – è formazione completa, San Giustino un mix di gioventù ed esperienza e fa la differenza con la battuta. Belluno è forte ma non si è ancora espressa al meglio».