Calcio dilettanti – Ripresa e format dei campionati: sabato 14 la riunione tra Crl e società

MANTOVA Si è tenuto l’incontro, rigorosamente online, fra i componenti del Consiglio direttivo e i Delegati provinciali del Crl. Nel corso della riunione, il Presidente regionale Giuseppe Baretti ha riferito alcune novità provenienti dalla Lega Nazionale Dilettanti, influenti sulla programmazione immediata e futura dell’attività. E’ stato, infatti, convocato per venerdì 13 novembre il Consiglio direttivo nazionale di Lega e fra i temi all’ordine del giorno è stata inserito anche un punto relativo alla ripresa di tutti i campionati. «Attendiamo l’esito del Consiglio nazionale e le eventuali indicazioni che ne risulteranno – commenta lo stesso Baretti – e poi procederemo alle consultazioni in sede regionale e provinciale con le nostre società affiliate».

La riunione con le società militanti nei campionati regionali dilettanti e giovanili è stata fissata per sabato 14 novembre, alle ore 10 per le categorie Eccellenza e Promozione e alle ore 15 per la Prima categoria. Seguiranno, nelle giornate successive, le riunioni organizzate dalle singole Delegazioni provinciali e destinate a Seconda, Terza categoria e attività giovanile provinciale. Le indicazioni per l’accesso alle videoconferenze saranno pubblicate nelle home page di Comitato e Delegazioni. Stamane, intanto, alle ore 11 sulla piattaforma Zoom si svolgerà un incontro organizzato dalla Delegazione di Brescia per parlare della situazione attuale, in particolare del settore giovanile (numero meeting 5478907662; password 478242).

«Il Comitato Regionale – spiega il Delegato di Mantova, Giuseppe Saccani – ci ha illustrato le proposte relative alla ripresa dell’attività, format che peraltro erano già usciti sui giornali». Innanzitutto occorrerà però capire se la situazione dell’epidemia sarà tale da consentire un rientro in campo già a febbraio. In caso positivo, comunque, i play off potrebbero essere “allargati” in due poule finali che coinvolgerebbero le prime otto (per la promozione) e le ultime otto per la retrocessione. Promozione diretta in caso di +5 sulla seconda, retrocessione diretta in caso di -4 dalla penultima. Nel caso in cui le date disponibili siano poche, invece, il girone unico finirebbe sì il 2 maggio 2021, ma seguendo gli spareggi e i verdetti già stabiliti dal regolamento originale (prima promossa, ultima retrocessa, tranne l’Eccellenza, in cui retrocederebbero le ultime due) spareggi incrociati per play off e play out.

«Le proposte sul tavolo sono queste – aggiunge Saccani – Baretti attende il via libera dalla Lnd e poi la parola passerà alle società. Saranno loro a valutare e decidere. La riunione con i club mantovani si farà certamente nella settimana dal 15 al 22 novembre».