Calcio dilettanti – Suzzara, in attesa del mister (torna Pelegrin?) arriva l’olandese Kogeldans

Mantova Superato un terzo del cammin del girone d’andata, la situazione di alcune panchine si fa giocoforza rovente, o comunque pericolosa. Se a Suzzara si attende ancora il nome del nuovo allenatore, ma ne parleremo più avanti, la beffa nel derby col San Lazzaro mette seriamente in discussione la posizione di mister Filippo Perinon all’Union Team Marmirolo. Soltanto due punti raccolti in cinque gare fanno scattare l’allarme rosso in casa neroverde. La fiducia al tecnico verrà rinnovata almeno per un’altra settimana, visto anche il doppio impegno con l’Asola in Coppa domani e in campionato con La Sportiva Ome. Ma occorrerà dare una netta sterzata rispetto agli ultimi risultati. In Prima Categoria confermato anche Alex Gozzi alla Rapid United, ultima nel girone G. Il presidente Faggiani assicura che i blues proseguiranno col tecnico della promozione: nelle ultime gare peraltro la squadra è migliorata, pur non essendo riuscita a sbloccarsi. Nel girone virgiliano di Seconda ancora fermo al palo il neopromosso Sporting Pegognaga. Alex Tarantolo resterà alla guida degli scoiattoli. Il presidente Luigi Panizza e il resto della dirigenza gli confermano la piena fiducia. Resta anche Valerio Bizzi alla Sustinentese, era lecito domandarselo dopo il pesantissimo rovescio contro il Segnate.

Ma risaliamo di categoria e torniamo al Suzzara, dove ieri non si sono registrate particolari novità sul fronte allenatore. Oggi è atteso Matt Driver, che si confronterà con la parte italiana della dirigenza. In agenda, per l’appunto, un confronto sull’allenatore: nelle ultime ore, tra le tante ipotesi, anche quella di un possibile reintegro di mister Sergio Pelegrin. Prima però ci sarebbero da appianare le incomprensioni che hanno portato all’esonero del tecnico spagnolo qualche settimana fa. Suggestione iberica o tecnico italiano? Per ora la squadra rimarrà in mano ad Aldo Petrassi e Mo Bayegan. Intanto arriva un altro dei rinforzi promessi da Soccer Universities: dalla società greca del Pierikos (militante in Gamma Ethniki, ovvero la Serie C ellenica) arriva l’olandese di origini surinamesi Jomairo Kogeldans, esterno sinistro basso e alto, in grado di disimpegnarsi bene anche nel ruolo di mezzala. Si tratta di un classe 2002 cresciuto nelle giovanili di un altro vivaio olandese blasonato, quello del Vitesse Arnhem.