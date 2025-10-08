Calcio – L’US Segnate allarga la famiglia con la squadra femminile U14

San Giacomo d/Segnate L’US Segnate amplia la propria famiglia con la nascita della squadra femminile Under 14, composta da ragazze nate tra il 2011 e il 2015 provenienti da San Giacomo delle Segnate e dai comuni limitrofi. Una realtà giovane e motivata, pronta a mettersi in gioco con entusiasmo e passione. La formazione partecipa al campionato Csi di Reggio Emilia e disputa le partite interne sul campo di Vallalta di Concordia. Allenate da mister Cosma e seguite da uno staff tecnico attento, le giovani calciatrici vivono un’esperienza di crescita sportiva e personale in un ambiente sano, educativo e inclusivo. «È una grande soddisfazione – spiegano i dirigenti – vedere così tante ragazze avvicinarsi al calcio». Con questa iniziativa, l’US Segnate conferma la propria vocazione a essere una società radicata nel territorio, capace di guardare al futuro con entusiasmo e spirito di comunità.