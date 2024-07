Calcio dilettanti – Tutti i test delle mantovane: partenza con Castellana-UnionMarmi

MANTOVA Vacanze agli sgoccioli per le formazioni mantovane: i raduni cominceranno già da domani, mentre ai primi di agosto vedremo le nostre portacolori in campo per le prime amichevoli. Ecco un programma aggiornato (ma passibile di variazioni) di tutti i test in programma nelle tre principali categorie dilettantistiche: Eccellenza, Promozione e Prima. Manca il Suzzara, che, dovendo ancora allestire la squadra, fisserà test in seguito.

Castiglione – Il 14 agosto alle 10 con la primavera della Feralpisalò, il 17 col Vigasio (ore 10), il 21 con la Correggese (17.30), il 24 con la Poggese.

Castellana – Il 10 agosto col Marmirolo, il 13 con l’Asola, il 17 col Ciliverghe. Il 21 con lo Sporting Brescia e il 24 col San Lazzaro.

Asola – Il 13 agosto con la Castellana, il 22 con lo Sporting Club, il 24 col Casaloldo (queste ultime due in trasferta). Il 28 c’è Asola-Porto.

San Lazzaro – Il 10 agosto col Mantova Primavera, il 14 con lo Sporting Club, il 21 col Luzzara, il 24 con la Castellana.

Union Marmirolo – Il 10 agosto con la Castellana, il 21 col Curtatone, il 24 col Porto.

Governolese – Il 10 agosto test col San Giovanni Lupatoto (ore 10 a Governolo). Stesso orario e location il 17 col Quaderni. Il 21 agosto trasferta sul campo del Pastrengo (ore 19).

Medolese – Il 24 agosto con la Juniores dell’Asola, il 31 con la Voltese.

Viadana – Il 24 agosto c’è Mezzani-Viadana, il 28 sfida al Pomponesco, il 4 settembre sfida al Rapid United.

Porto – Il 24 agosto derby con l’Union Team Marmirolo, il 28 test con l’Asola.

Serenissima – Il 24 agosto amichevle col Soave, il 28 test con il New Castellucchio.

Poggese – Il 12 agosto Poggese-Rolo, il 21 partita col San Felice, il 24 c’è il Castiglione.

Curtatone – Il 10 agosto triangolare a Nogara, il 21 test con l’Union Marmirolo, il 24 amichevole con la Ceresarese, il 31 con l’Atletico Castiglione.

Gonzaga – Fissato per ora solo un test, il 24 agosto con il New Castellucchio.

Villimpentese – Il 21 agosto amichevole Villimpentese-Borgo Virgilio.