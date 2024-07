Lavori in corso Vittorio Emanuele: da lunedì 29 luglio cambia la viabilità

MANTOVA Il Comune di Mantova ha concesso alla società Depura Srl, e propri subappaltatori, l’occupazione e la manomissione di suolo pubblico in corso Vittorio Emanuele II per l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in cubetti di porfido. E così da domani, lunedì 29 luglio al 18 agosto, e comunque sino al termine degli interventi, si terrà la modifica temporanea della viabilità in due fasi. La prima fase prevede l’istituzione del senso unico di marcia in corso Vittorio Emanuele II nella direzione da piazza Cavallotti verso largo Porta Pradella, nel tratto compreso tra via Bonomi e Largo Porta Pradella. Ci sarà quindi il senso vietato all’imbocco da Largo Pradella per i veicoli provenienti dalla medesima via. Vi sarà anche il “Divieto di sosta 0 – 24” con rimozione dei veicoli in corso Vittorio Emanuele Il nel tratto compreso tra via Bonomi e Largo Pradella. La seconda fase, invece, prevede l’istituzione del senso unico di marcia in corso Vittorio Emanuele II nella direzione da piazza Cavallotti verso largo Porta Pradella, nel tratto compreso tra piazza Cavallotti e via Bonomi. Vi sarà anche l’inversione del senso unico di marcia di via Marangoni, che diventerà da piazza San Francesco verso via Arrivabene. Durante tutti gli interventi sarà garantita la circolazione pedonale in sicurezza lungo i marciapiedi, l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili. Nelle zone di intervento sarà posizionata tutta la segnaletica necessaria per avvisare delle modifiche temporanee alla viabilità.