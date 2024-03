Powerchair Football – I Warriors Sabbioneta chiudono il campionato con una vittoria

Sabbioneta Coach Merlino aveva chiesto di chiudere il campionato vincendo davanti ai propri tifosi e così è stato. I Macron Warriors Sabbioneta si sono imposti di misura, 2-1, sui Magic Torino. Un successo che consente ai “guerrieri rossoblù” di firmare un brillante secondo posto nel girone C del campionato di serie A di powerchair football. Una conferma della crescita di un gruppo che, grazie a nuovi inserimenti di inizio stagione, ha saputo trovare la giusta sintonia e capacità tecnico tattiche che hanno fatto la differenza.

L’ultimo match con i Magic Torino si è chiuso con un successo di misura e forse soffrendo in qualche occasione più del necessario e con qualche calo di attenzione e concentrazione di troppo, complice forse anche il primo ‘anomalo’ caldo stagionale. Per i Macron Warriors Sabbioneta sono andati a segno Jignea e Ali, mentre il gol dei piemontesi è stato firmato da Armaturo. Alla fine, il successo è stato meritato e festeggiato davanti ad un pubblico come al solito caloroso e che dimostra ogni volta l’amore nei confronti dei colori rossoblù. «Abbiamo vinto e questo conta, ma potevamo fare sicuramente di più e l’ho detto ai ragazzi a fine partita. – ha commentato coach Fabio Merlino -. Nel corso della stagione abbiamo dimostrato di essere una squadra che può giocarsela con tutti e dobbiamo, in ogni sfida, avere lo stesso atteggiamento e la stessa concentrazione. Il bilancio di quest’anno è senz’altro positivo. Ci sono stati netti miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che tattico e in tutti ho visto una crescita che ci fa ben sperare per il futuro».