Snowboard alpino – Il sogno è realtà: Giorgia Carnevali convocata per i Mondiali Juniores

MARMIROLO Il sogno è realtà. C’è anche la marmirolese Giorgia Carnevali, dello Ski College Veneto-Falcade, tra i dieci atleti convocati dal direttore tecnico Pisoni per i Campionati Mondiali Juniores di snowboard alpino in programma a Lachtal, in Austria, dal 22 al 24 marzo. Nel quartetto femminile, oltre a Giorgia, ci sono Fabiana Fachin, Sophie Rabanser e Anna Victoria Mammone. La comitiva azzurra partirà oggi per Lachtal dove già domani sono previste le prime prove in pista. Il programma della rassegna iridata giovanile propone per venerdì il gigante parallelo, la gara mista a squadre sabato e la chiusura domenica con lo slalom parallelo. Giorgia, la più giovane del gruppo azzurro con i suoi 16 anni compiuti da poco, sta bruciando le tappe e si è guadagnata il pass iridato a suon di risultati.