Calcio Eccellenza – Canziani: “Castiglione concentrato: col Bedizzole battaglia decisiva”

CASTIGLIONE Settimana dura per il Castiglione, che deve restare concentrato al 100% per affrontare al meglio un avversario ostico come la Bedizzolese in quella che sarà una battaglia campale nella corsa salvezza del campionato d’Eccellenza.

Ne parliamo con l’esterno difensivo Lorenzo Canziani un giocatore in quota che si è imposto in un ruolo delicato come quello di terzino destro nelle ultime due stagioni in maglia aloisiana.

«Dobbiamo restare concentratissimi in questo momento, che è molto critico per noi. Prima la Bedizzolese, poi il Darfo Boario: dobbiamo portare a casa sei punti per salvarci. Non sarà facile, ma noi ci proveremo con tutte le nostre forze. L’impegno nelle sedute di allenamento non manca, abbiamo fissato l’obiettivo».

Annata che resta negativa per i mastini, partiti con ben altri obiettivi in estate, ma che per il giovane difensore ha avuto dei lati positivi, soprattutto a livello di esperienza: «Sono cresciuto umanamente e calcisticamente grazie a mister e compagni, che mi insegnano sempre cose nuove – dice Lorenzo -. Adesso c’è la Bedizzolese da affrontare, dobbiamo difendere la categoria a tutti i costi».

I rossoblù si augurano che ci sia tanta gente al Lusetti, per spingere la squadra verso il terzo successo consecutivo, che potrebbe aprire la porta alla salvezza diretta. Uno scenario che, solo un paio di settimane fa, sembrava utopistico.