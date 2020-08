Si schianta in auto contro il muro di una casa: muore un 24enne di Casaloldo

ASOLA Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il muro di una casa. Per Ludovico Bertani, un 24enne di Casaloldo non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo nell’incidente avvenuto questa notte a Castelnuovo di Asola lungo la provinciale 1. La tragedia si è consumata alle 3 di oggi, domanica 30 agosto. Il 24enne aveva appena accompagnato a casa la fidanzata e stava raggiungendo degli amici ad Asola quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes 200 vecchio modello, che si è schiantata a tutta velocità contro il muro di un’abitazione. Inutili i soccorsi del personale del 118; il giovane è morto sul colpo. Sul luogo del’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ludovico Bertani lascia un fratello, una sorella e i genitori, titolari di ujh forno a castel Goffredo presso il quale lavorava anche il 24enne.