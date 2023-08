Primi 30mila km: i Turisti Selvatici di Castiglione a metà viaggio verso Città del Capo

CASTIGLIONE – Da quel 12 marzo tantissimi sono stati i chilometri percorsi e gli Stati attraversati. Molte e diverse le persone e le culture incontrate lungo la strada e le emozioni immortalate da uno scatto fotografico poi affidato ai social network per raccontare la traversata online ed altre custodite in fondo agli occhi ed al cuore.

Sono trascorsi poco più di cinque mesi e i “Turisti Selvatici” Laura Faita e Paolo Silveri hanno percorso oltre 30mila km e ce l’hanno fatta: qualche giorno fa infatti sono giunti a Cape Town.

I coniugi, cittadini aloisiani e sposati da 18 anni, sono partiti da Castiglione con destinazione Sud Africa. La loro avventura durerà ancora qualche altro mese, considerando la strada da percorrere per rientrare sulle colline moreniche. I protagonisti di questa avventura hanno illustrato, quasi quotidianamente in maniera virtuale, il loro viaggio “che – come sottolineano – non è stata una passeggiata. Ricordiamo i problemi per Baghdad, entrare nel Sinai, la guerra in Sudan che ha rivoluzionato tutto ciò che avevamo programmato, lunghissimi tragitti su strade devastate”. Ci sono stati momenti di sconforto, ma la voglia di realizzare il loro sogno è stata più forte di tutto.

Il tour è stato condotto a bordo di una Panda Van 4X4, appositamente modificata per l’occasione ed equipaggiata con tutti i “comfort” e le attrezzature utili per destreggiarsi in ogni circostanza: doppie ruote di scorta, serbatoio con acqua potabile, taniche con scorta di benzina, tenda per dormire e dispensa. I due compagni di viaggio e di vita, residenti a Castiglione, Comune che ha patrocinato l’iniziativa, hanno visitato tantissimi luoghi meravigliosi disseminati su ben tre continenti tra cui Europa, Asia ed Africa: Istria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Grecia, Turchia europea e asiatica, Istanbul, Giordania. Ed ancora Mar Morto, Penisola del Sinai, Egitto, Kenya, Tanzania, Zambia, Mozambico, Zimbabwe, Namibia, Botswana ed appunto Sud Africa. Andata e ritorno. Ed il viaggio continua.