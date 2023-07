Settimana soleggiata ma da venerdì forti temporali e quasi 10° gradi in meno

MANTOVA Sarà una prima parte della settimana abbastanza stabile e soleggiata, appena più afosa tra martedì e mercoledì. La seconda sarà invece più temporalesca e con un colpo di scena che precipiterà la stagione quasi in autunno a partire da sabato.

Un primo bilancio di luglio che sta per terminare parla intanto di un mese non caldissimo, ovvero con una temperatura media che in città è stata di 25,5 gradi, quasi uno in più rispetto alla media storica (l’anno scorso la media fu di quasi 28°, vicino ai record secolari). La temperatura massima raggiunta in città è stata di 36,3 gradi, lontana dai 39° del luglio 2015. L’asticella dei 30 gradi è stata superata infine in venti giornate su trenta.

Rilevante la quantità di pioggia caduta nella parte nord della provincia (la media storica di luglio è di 75 millimetri), vicina ai 200 millimetri nella stazione di Monzambano e tra 150 e 200 sull’anfiteatro morenico. Molta di meno la quantità caduta a Mantova, pari a poco più di 50 millimetri, per scendere a poco più dì 20 nel viadanese.

E ora, che agosto ci aspetta? Sorpresa: se fino a venerdì il tempo sarà stabile e soleggiato, appena più caldo da martedì con temperature massime fino a 32/33 gradi, da venerdì il tempo volterà decisamente pagina. Clamorosamente.

Come già ipotizzato nei giorni scorsi, un fiume di aria gelida piomberà dall’Islanda verso il Mediterraneo centrale generando inizialmente un fronte temporalesco esteso e pericoloso che venerdì pomeriggio colpirà tutta la Valpadana da ovest verso est, segnatamente quella a nord del Po. Il maltempo interesserà anche la notte successiva e la prima parte di sabato. Non sono da escludere rovesci sparsi già giovedì sera. Notevole lo crollo termico atteso, vicino ai 10 gradi, tanto che le massime diurne attese nel fine settimana difficilmente andranno oltre i 24/25°, forse anche meno, per scendere addirittura sotto i 15 durante la notte.

Nemmeno i giorni successivi riporteranno stabilità e condizioni meteo pienamente estive, tanto da ipotizzare una prima decade di agosto con temperature inferiori alla media di 2/3 gradi.

Dal punto di vista pluviometrico, a Mantova il mese di agosto presenta da un anno all’altro estremi importanti. Riceve mediamente 70 millimetri di pioggia, per l’80% grazie ai temporali, ma con ampie differenze da un anno all’altro. Tre anni fa e nel 2006 le precipitazioni mensili hanno superato ad esempio i 140 millimetri, mentre nel 2003 e nel 2017 il totale non ha superato i 10.

Sempre temibili sono poi i temporali di fine mese. Restano nella storia climatica della provincia gli episodi di maltempo dell’agosto di tre anni fa, compresa le trombe d’aria del 29 agosto che tanti danni seminò ai confini con il veronese.