Nella Rsa di Roncoferraro la situazione va migliorando

RONCOFERRARO – «La situazione in Fondazione è in miglioramento. Ad oggi sono presenti 12 persone “positive” isolate e già dal qualche settimana sono riprese le videochiamate. Il personale sanitario è in graduale rientro e la struttura riprenderà integralmente le sue attività assistenziali». La nota arriva dal Cda della Fondazione Antonio Nuvolari di Roncoferraro, impegnata in questi giorni ad organizzare la campagna per i vaccini anti-Covid per il personale e tutti gli ospiti.

A tale riguardo sono stati individuati un medico e due infermiere che saranno formati e seguiranno tutto il percorso previsto dalla Regione in collaborazione con Ats Valpadana a Asst Poma. «Quando la struttura sarà tornata “Covid free” – informano dalla stessa casa di riposo – si procederà ad allestire un ambiente per le visite fra anziani e familiari, che si svolgeranno in sicurezza attraverso una divisoria ed un interfono che favorirà la comunicazione. Si coglie l’occasione per rinnovare i ringraziamenti ai nostri collaboratori e la vicinanza alle famiglie». Una situazione, quindi, che va piano piano, fortunatamente, a normalizzarsi. (ma.vin)