Calcio – La giornata di Promozione: Sporting d’assalto, Castellana per l’exploit

Mantova Per la seconda giornata del girone di ritorno, in Promozione, l’Asola riceve l’Ospitaletto, mentre Sporting, Castellana e Casalromano sono impegnate in trasferta.

Asola (20)-Ospitaletto (26) Gli asolani hanno iniziato il ritorno pareggiando a Montichiari: un risultato da accettare. L’ospite di oggi, l’Ospitaletto, è squadra che in estate era stata indicata come una delle pretendenti al primo posto. Non è stato così (è quarto a dieci punti dalla capolista), tant’è vero che a dicembre è arrivato un nuovo allenatore con cinque giocatori di categoria superiore. Per l’Asola si prospetta una battaglia su un campo pesante. All’andata vinse 2-1, ma la vittoria in casa biancorossa manca ormai da cinque partite. Mister Tavelli recupera Scalvenzi ma deve rinunciare a Konate, con Chitò in panchina per una contusione. Domenica prossima derby a Goito in casa dello Sporting.

Borgosatollo (12)-Sporting Club (30). Superato domenica con non pochi problemi il Bienno terzultimo, ecco oggi la penultima della classe: un altro esame di maturità per i goitesi. La differenza tra le due è evidente, ma sul campo i punti della classifica contano poco. All’andata fu un secco 2-0. L’allenatore Novellini deve rinunciare ancora a Beretta, mentre deve verificare le condizioni di Spazzini.

Ome (25)-Castellana (25) E’ uno scontro diretto, come si vede. In palio c’è il quinto posto, l’ultimo utile per andare ai play off, ma pure il quarto, anche se Rovato e Voluntas sono a pari punti. I castellani giocano su una superficie artificiale di prima generazione su un campo dalle dimensioni minime. Situazioni che mister Cobelli non gradisce. Domenica scorsa la dea bendata ha dato una mano alla Caste, che ha avuto il grande merito di crederci fino in fondo. Unico assente, tra i goffredesi, è l’attaccante Bravo. L’andata terminò 1-0 per i franciacortini.

Vighenzi (22)-Casalromano (16) Reduci da una bruciante (e sicuramente immeritata) sconfitta casalinga, i gialloblù cercano gloria a Padenghe, in casa di una squadra che domenica ha perso a Castel Goffredo, dove avrebbe meritato un punto. Per dire che il Casalromano affronta una formazione attrezzata. Il problema è sempre il solito, comune a molte altre squadre: sua maestà il gol. Mister Bresciani deve rinunciare a De Pietri, punto interrogativo per Brentonico. La gara di andata si concluse in parità, 1-1.