Calcio Eccellenza femminile – Gemelli: “Casalmartino all’opera per essere subito competitivo”

RONCOFERRARO Dopo una breve esperienza alla guida della Dinamo in Seconda, Stefano Gemelli si è tuffato nel mondo del calcio femminile: sarà il secondo di Luca Bittante sulla panchina del Casalmartino: «A Gonzaga un periodo sfortunato, che però mi è servito per capire tante dinamiche – spiega Gemelli – la mia mentalità era troppo “professionistica” rispetto alla Seconda. Riparto da un progetto importante, che il patron Guernieri è intenzionato a mettere in piedi. Il femminile è un mondo diverso, dove la passione è parte fondamentale, ma la gestione dello spogliatoio non è differente: con Bittante c’è stata sintonia immediata: da lui voglio assorbire i metodi di lavoro e di programmazione. Il campionato? Ci saranno due o tre squadre dominanti, e noi speriamo di essere tra queste. Serie C? La società spera di arrivarci in due o tre anni, noi lavoriamo per arrivarci il prima possibile o anche dal prossimo; sarà poi il campo a parlare».

La preparazione della squadra rossoverde inizierà la seconda settimana di agosto: «Poi giocheremo le prime amichevoli – conclude Gemelli – che ci diranno a che punto saremo col lavoro».