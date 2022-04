Calcio Seconda Categoria – Castellucchio fa suo il derby. La Rapid Olimpia sfiora l’impresa

MANTOVA Sfiora la grande impresa la combattiva Rapid Olimpia, che sul terreno di casa mette alle corde nientemeno che la capolista Leoncelli. Ko immeritato per i ragazzi di Agosta, che giocano alla pari con la regina, costretta a rimontare lo svantaggio iniziale grazie a due rigori in altrettanti minuti (uno di questi peraltro fallito).

Successo importante per il Castellucchio, che batte il Pomponesco e lo supera in classifica. Chiodi e Negri ipotecano il successo, Lana dal dischetto prova a riaprirla, ma i tre punti sono dei bianconeri di mister Omero Rossetti. A proposito di imprese, spicca lo 0-0 dell’Acquanegra, in grado di fermare nientemeno che il Remedello. I biancazzurri di Vighi ottengono un buon punto per la corsa salvezza. Niente da fare per la Futura che perde in casa con la Pieve. I biancorossi creano tanto, ma vengono infilzati due volte da Pellini (nel secondo caso su un errore difensivo) e Calcina nel finale. Poco dopo il vantaggio cremonese la Futura ha gettato alle ortiche il possibile pari: dal dischetto ha fallito Vignoni (quarto errore dagli undici metri per i dosolesi). Se la Leoncelli ha vinto, oggi la Rapid United deve rispondere in quel di Ostiano contro il Pescarolo. «E’ la gara più importante delle ultime quattro – dice mister Gozzi -. giochiamo in trasferta, contro una compagine molto tosta». Ancora assente Antonietti.