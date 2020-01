A Bosco Virgiliano la Campestre per le scuole medie

Mantova Stamane a Bosco Virgiliano si tiene la fase provinciale della Corsa Campestre dei Campionati Studenteschi. Il ritrovo è per le ore 10, con partenza alle ore 10.30. Si recuperano quindi i due giorni di gare che erano stati rinviati per neve il mese scorso. Il tutto è organizzata dall’ufficio scolastico provinciale (Antonella Ferrari è la referente degli insegnanti di educazione fisica) in collaborazione con la delegazione della federazione di atletica leggera. Oggi tocca ai ragazzi delle scuole medie (ben 478 iscritti), poi domani sarà la volta delle superiori (220 iscritti).