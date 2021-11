Calcio Eccellenza – Il Castiglione si scopre anche bello: Campagnari-gol regala tre punti d’oro

Castiglione Il miglior Castiglione della stagione vince di misura in casa del Ciliverghe grazie ad un gol in apertura di Campagnari, che raccoglie un rimpallo in area, procuratogli dal compagno Hanine. I Mastini interpretano molto bene la gara andando più volte vicino al raddoppio nel primo tempo, e contenendo gli avversari nel secondo. Una vittoria importante, che dona rinnovata serenità e consapevolezza al gruppo rossoblu.

La partita. Alla prima occasione il Castiglione passa subito in vantaggio. Hanine intercetta la rimessa laterale di Canziani ed entra in area, nasce una serie di rimpalli con i difensori del Ciliverghe, arriva in corsa Campagnari che intercetta la sfera e con il destro da distanza ravvicinata spedisce il pallone sotto l’incrocio. Castiglione in vantaggio. La reazione dei bresciani arriva al 18′ con l’ex di turno Gentili che stoppa un passaggio di Guagnetti e lancia il neo entrato Ait Bakrim, Bertolani però non si lascia sorprendere. Alla mezz’ora, il Castiglione va vicinissimo al raddoppio con Hanine. Traversone rasoterra di Lauricella per il numero nove rossoblu che stoppa e tira: il pallone colpisce un difensore e viene raccolto dal portiere Spezia. Il Castiglione è padrone del campo e ci riprova al 34′ con Campagnari che dalla sinistra salta Crestana e la mette in area, Ghidini al volo calcia ma il Ciliverghe è tutto in area e mura la conclusione in angolo. Dal calcio d’angolo nasce l’ennesima occasione: Guagnetti colpisce di testa per Hanine che da distanza ravvicinata tira ma un bresciano salva sulla riga. Il secondo tempo si apre con la reazione del Ciliverghe. Ad orchestrare le manovre offensive sono in particolare il neo entrato Marco Valotti (ex-Brescia) e Pedrinelli (ex-rossoblu). La più pericolosa al 15′ con l’aiuto di Ait Bakrim che intercetta al volo un assist e tira, fuori di pochissimo. Dopo 20’ però il Ciliverghe si spegne e il Castiglione risale in cattedra. Al 24′ occasionissima: Mambrin arriva sul fondo e serve Mangili che di testa manda fuori di un soffio. In pieno recupero serpentina di Mangili, assist per Conigliaro, ma conclusione sul fondo.