Basket serie A2 m – Via alla fase orologio: Staff a Cento per il colpo play off

Mantova Terminata la lunga fase di trenta giornate contro le squadre del Girone Verde, inizia questa sera a Cento la breve fase a orologio (ore 20.30, arbitri Costa, Beneduce, Saraceni). Quattro avversarie, tutte provenienti da quello Rosso. Per Cortese e compagni l’obiettivo minimo è quello di difendere l’ottavo posto, l’ultimo valevole per accedere ai playoff; quello massimo è guadagnare qualche posizione nella griglia. In palio ci sono 8 punti e quindi i margini di manovra ci sono. A patto però di iniziare in modo convincente questa sera a Cento: «Queste della fase a orologio saranno tutte partite molto fisiche, toste e bisognerà partire dalla difesa, soprattutto in trasferta, per cercare di impattare bene il match – afferma l’assistant coach Nicolas Zanco – Cento è uno dei campi più caldi ed è una squadra molto esperta con tanti giocatori di categoria. Dovremo cercare di alzare un po’ il ritmo e cercare di recuperare qualche canestro in contropiede». Sprona la squadra il centro Beniamino Basso: «Vogliamo ripartire dalle due belle vittorie con Biella e Milano. In casa abbiamo qualche certezza in più, ma la vera differenza si farà fuori, partendo già da Cento, che è un campo ostico e contro una squadra di esperienza. Dovremo dare tutto per farci trovare pronti e portare a casa la partita. Tutto parte dall’intensità difensiva». In casa Cento coach Mecacci conosce bene i grattacapi del match: «Mantova è una squadra molto forte e c’è molta curiosità nel vedere i gironi che si incrociano. Noi dobbiamo essere bravi sulle percentuali da fuori, senza trascurare il nostro punto forte che è la difesa». Stings al completo: occhi puntati inevitabilmente se, come e quanto verrà impiegato Potts.

Leonardo Piva