Calcio Eccellenza – La Poggese paga cari gli episodi: col Ciliverghe secondo ko di fila (2-1)

MAZZANO (Bs) Altro ko per la Poggese di mister Goldoni, il secondo consecutivo dopo quello di domenica contro il BSV Garda. La trasferta a Ciliverghe rimane indigesta ai biancazzurri, che cadono 2-1 pur meritando ai punti almeno un pareggio.

I padroni di casa partono meglio e si rendono pericoli due volte nel primo quarto d’ora: prima su punizione al 10’, con la palla che si perde sul fondo, e poi su calcio d’angolo due minuti dopo, ma il colpo di testa di Capitano liberato da uno schema termina alto sopra la traversa. Segnali di risveglio dalla Poggese al 13’. Malavasi imbuca per Sternieri, che va giù al limite dell’area, ma l’arbitro lascia correre. Sono però i locali a passare in vantaggio dopo quasi 20 minuti. Scaglia va alla conclusione dal limite: il tiro non è irresistibile ma Mora incredibilmente fallisce l’intervento e la palla finisce in rete per l’1-0 bresciano. La Poggese non si perde d’animo e ci prova con Luppi, ma il suo colpo di testa viene respinto. Prima dell’intervallo gli uomini di Goldoni rischiano: al 36’ è il palo a negare il raddoppio del Ciliverghe dopo una serie di rimpalli in mischia, mentre 5 minuti dopo Mora deve chiudere in angolo su una conclusione ben indirizzata. Si va al riposo sull’1-0. La Poggese cambia registro nella ripresa. Pronti-via e Vetere esalta i riflessi di Serio con un tiro a giro. È il preludio del gol che arriva al 48’. Il filtrante visionario di Cenzato trova Ridolfi che non lascia scampo al portiere di casa con un diagonale violento. Trovato il pareggio, i mantovani mantengono il pallino del gioco ma non riescono a sfondare con Luppi. Nel momento di massimo pressing offensivo s concretizza però il 2-1 dei locali. Sugli sviluppi di corner, Carminati svetta tutto solo in area e batte l’incopevole Mora. Poerio prova a riprenderla di nuovo al 73’ ma il suo siluro a fil di palo viene respinto dal portiere. L’ultima occasione per la Poggese arriva al terzo minuto di recupero, con Akinbinu che viene servito in area ma non riesce a concludere in porta. Sconfitta amara per Luppi e compagni. Nel post-partita, il presidente dei biancazzurri Andrea Prandini blocca i primi allarmismi sul nascere: «Dobbiamo ricordarci che la Poggese sta affrontando il torneo di Eccellenza da neopromossa. Purtroppo contro il Ciliverghe è maturata la seconda sconfitta di fila ma non c’è da preoccuparsi. La categoria è tosta e sappiamo che possono arrivare altre sconfitte. Come presidente, ci tengo ad assicurare che nessuno è in discussione – prosegue Prandini – Il nostro è un percorso di crescita e come tale richiede tempo e pazienza. Bisogna continuare a lavorare e reagire fin da subito, cercando di fare meglio. Questo a partire dal derby di domenica con la Castellana». Viste le premesse, l’appuntamento contro i rivali mantovani si prospetta già come un importante crocevia nella stagione della Poggese.